Brand herleidt 500 hectare bos tot as in zuiden van Frankrijk: 400 mensen geëvacueerd

Zowat 500 hectare aan pijnbomen en bosjes in het zuiden van Frankrijk is sinds gisterennamiddag platgebrand. In de buurt van Saint-Pons-de-Mauchiens, een veertigtal kilometer ten westen van Montpellier, zijn 400 mensen geëvacueerd en ook vandaag blijft de waakzaamheid hoog, omdat de brandweer hevige wind verwacht. Het gaat om mensen die op campings verbleven en in de buurt wonen.