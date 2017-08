Zon neemt enkele dagen vrijaf (maar zondag zou ze terug zijn)

KVDS

Vanochtend wordt het al snel zwaarbewolkt en vooral in de zuidoostelijke landshelft zijn er meteen buien mogelijk met kans op onweer. In de andere regio's gaat het eerder om plaatselijke buien, maar in de namiddag breidt de kans op onweersbuien zich uit uit naar het hele land. De maxima liggen tussen 17 en 21 graden.

Er staat een zwakke tot matige wind uit veranderlijke richtingen, zo meldt het KMI. Op het einde van de avond neemt de buienkans geleidelijk af en wordt het overwegend droog. In de loop van de nacht is er kans op brede opklaringen. Ten zuiden van Samber en Maas verschijnen er mogelijk lage wolken en mistbanken. De minima dalen naar 10 tot 14 graden bij een matige zuidwestenwind.



Morgen is het eerst wisselend en later zwaarbewolkt met af en toe regen of een bui die plaatselijk hevig kan zijn en soms gepaard gaat met onweer. Het KMI verwacht maxima van 16 tot 21 graden bij een matige zuidwestenwind. Lees ook Belgische toerist komt om nadat boom op tent valt

