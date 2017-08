Noodweer, hitte en bosbranden teisteren Europa

SVM

6/08/17 - 17u13 Bron: Belga

© afp.

Noodweer in de Italiaanse Alpen heeft een vrouw het leven gekost. Dat meldt thelocal.it.

Een hittegolf leidde tot stormen in de Italiaanse Alpen. Daardoor ontstond nabij het skioord Cortina d'Ampezzo een lawine van water en modder. Die sleurde een wagen mee waarin een vrouw zat. Zij kon niet meer worden gered.



In Midden- en Zuid-Italië woedden dan weer bosbranden. In Casteldimezzo ten zuiden van Rimini dienden zeventig bewoners en toeristen van een camping geëvacueerd te worden. In de buurt van Gran Sasso in de Abruzzen waren er eveneens bosbranden. En ook Griekenland ontsnapte niet, denk maar aan de Atheense voorstad Ilio en het eiland Kythira.



40 graden in Belgrado

De Servische hoofdstad Belgrado kreunde gisteren onder veertig graden Celsius. In vele steden aan de Balkan was het kwik om 8 uur al tot boven de dertig graden gestegen. In Bosnië wordt voor stroomuitval gevreesd. Zeer warm is het ook op het Spaanse eiland Mallorca, net als in de regio van Andalusië.



Modderlawines in Oostenrijk

In Oostenrijk was er zwaar noodweer, vooral in het bij toeristen geliefde Grossartal. Hagel en modderlawines hielden er de brandweer continu bezig, enkele plaatsen raakten van de buitenwereld afgesloten. Het water sleurde meerdere auto's mee, in sommige hotels moesten gasten naar hoger geleden verdiepingen. Mensen in medische nood werden met helikopters en vrachtwagens uit het dal gebracht.