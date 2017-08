Hittegolf Lucifer doet zuidoostelijk Europa kreunen onder gevoelstemperaturen boven 50 graden

Bewerkt door: LB

4/08/17 - 17u51 Bron: Reuters, AFP

Toeristen zoeken afkoeling aan een fontein in Firenze, waar het kwik vandaag tot 42 graden steeg. © getty.

Zuidoostelijk Europa wordt getrakteerd op een hittegolf die de naam Lucifer kreeg omdat het helleheet is in delen van Italië en Spanje en in de Balkan. De temperatuur klimt boven de 40 graden en toeristen krijgen, net als de inwoners, de raad in de schaduw te blijven en altijd water mee te nemen. De hittegolf zorgt ook voor een vroege druivenoogst maar is een ramp voor de olijfboeren.

Flessen water in een kinderwagen in Firenze. © getty. Jongeren zoeken afkoeling in de Cijevnarivier in Montenegro. © reuters. In Italië, waar de hittegolf de naam Lucifer kreeg, belandden 15 procent meer mensen op de spoedafdeling van ziekenhuizen dan andere zomers. De weersite MeteoAlarm vaardigt waarschuwingen uit voor elf Europese landen: naast Italië, Spanje en Kroatië blijft het voorlopig bloedheet in Bosnië-Herzigovina, Zwitserland, Hongarije, Polen, Romenië, Slovenië en Montenegro.



In zowat heel Italië stijgt het kwik boven de veertig graden, in 26 grote steden is een hittealarm afgekondigd.



Gevoelstemperatuur boven 50 graden

Vandaag is het in het Spaanse Sevilla en op delen van het Italiaanse eiland Sardinië 42 tot 43 graden. In Firenze loopt de temperatuur ook op tot boven de veertig graden, maar de gevoelstemperatuur overstijgt er de 50 graden. Eerder deze week tekende de luchthaven van Split in Kroatië 42,3 graden op, weinig minder dan het landrecord van 42,8 graden dat er in 1981 werd genoteerd. Een hoge vochtigheid in het noorden en een warme wind uit Afrika in het zuiden zorgen ervoor dat de gevoelstemperatuur nog hoger ligt op de stranden rond de Middellandse Zee.



De hitte zorgde deze week ook voor bosbranden in Italië, Spanje en Kroatië. In de Italiaanse Abruzen werd een 79-jarige vrouw verrast door de vlammen, ze werd dood aangetroffen in een veld nabij haar woning in Sant'Omero. Een deel van de kustweg Via Aurelia die vanuit Rome noordwaarts naar de Rivièra loopt, moest urenlang afgesloten worden wegens een brand nabij Grosseto in Toscane. Het Toscaanse landschap dat tegen het eind van de zomer goud kleurt, lijkt nu op verbrande toast en augustus is nog maar pas begonnen. Lees ook Hittegolven die de mens niet kan overleven op komst

Een man bekijkt een bosbrand in Vilardevos, nabij Verin in het noordwesten van Spanje. © afp. In heel Italië wordt verwacht dat de olijvenoogst de helft lager zal liggen dan andere jaren en door de waterschaarste ligt de productie van schapenmelk 30 procent lager. Dat heeft dramatische gevolgen voor de productie van één van de populairste Italiaanse kazen, de pecorino.



De hittegolf volgt op een lange droge periode, waardoor de Italiaanse landbouwsector miljarden dreigt te verliezen. Niet minder dan 11 regio's lijden onder een watertekort.



In Roemenië adviseren de autoriteiten iedereen binnen te blijven en geen kinderen in de auto achter te laten.



Lokale autoriteiten evacueerden gisteren de bewoners van een kuststad bezuiden Athene die werd bedreigd door een bosbrand. Winden tot 60 per uur hinderden het blussen in de buurt van Kalyvia.