Weervrouw blijft doorgaan hoewel ze bijna neergekogeld wordt door hevige hagelstorm

Koen Van De Sype

31/07/17 - 08u36 Bron: ABC News, Time

video "Ik voel de pijn van de hagel op mijn lichaam": een Turkse weervrouw heeft haar toewijding aan haar job op een opmerkelijke manier bewezen door zelfs tijdens een hevige hagelstorm door te gaan met haar liveverslag buiten. Zelfs toen het nieuwsanker in de studio haar expliciet vroeg om ermee op te houden en zichzelf in veiligheid te brengen, bleef ze gewoon doorgaan.

"Ik wil me verontschuldigen aan onze kijkers", klonk het onder meer, "ik kan nauwelijks overeind blijven. Een zware hagelstorm teistert Istanboel. We worden geraakt door enorme hagelbollen."



Nieuwsanker

Een paraplu kan nauwelijks verlichting brengen en die laat ze vrijwel meteen weer voor wat hij is. En ook als het nieuwsanker expliciet vraagt om ermee op te houden, gaat ze door. "Toon ons gewoon beelden", klinkt het. "Breng jezelf in veiligheid. Kom naar binnen als je me kan horen."