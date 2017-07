Enkele mooie uitschieters op komst: woensdag wordt het 26 graden

SVM

28/07/17 - 15u17 Bron: VTM

© Thinkstock.

De komende week blijft het wisselvallig, met af en toe enkele mooie uitschieters. Vooral woensdag wordt aangenaam zomerweer, dankzij temperaturen die oplopen tot 26 graden.

Vandaag kan er lichte regen of een enkele bui vallen. Er staat een goed voelbare wind uit zuidwestelijke richting. Die zorgt er voor dat het in Vlaanderen zo'n 20 à 21 graden wordt.



Vanavond is er nog altijd veel bewolking. In het noorden kan het af en toe lichtjes gaan regenen. Die regen zou dan in de loop van de nacht verder doortrekken richting noordoosten, dan wordt het opnieuw op de meeste plaatsen droog. De minima variëren van 10 tot 17 graden.



Morgen gaan er grote verschillen optreden in ons land. Een storing zal heel traag van west naar oost over het land trekken. In West- en Oost-Vlaanderen zal het bijgevolg langdurig grijs blijven, met af en toe lichte regen. In het oosten en vooral de Ardennen zal het allicht tot de avond droog blijven. Vooral 's ochtends kan op die plaatsen ook redelijk wat zon aanwezig zijn.



Van zaterdag op zondag trekt die storing verder door, met kans op onweer tot gevolg. Zondag zelf houden we het zo goed als droog, maar er zijn redelijk wat stapelwolken. In de loop van de namiddag is er een kleine kans op een plaatselijke bui.



Maandag blijft het droog, dinsdag keert de storing op z'n passen terug. Dat betekent dat we buien gaan krijgen, met kans op onweer.



Woensdag nestelt een hogedrukgebied zich ten oosten van ons. De temperatuur kan op deze zomerse dag oplopen tot 26 graden. Ook donderdag blijft het warm met 25 graden, maar neemt de kans op onweer opnieuw toe. Vrijdag blijft het droog, met een mix van zon en wolken. De temperatuur zakt lichtjes tot 23 graden.