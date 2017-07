Tot 25 graden in de Kempen

Bewerkt door: sam

26/07/17

het weer Er wordt na de middag toenemende bewolking vanaf het westen verwacht, met 's avonds soms lichte regen of motregen. De maxima liggen tussen 20 graden in de Hoge Ardennen en 25 graden in de Kempen, zo meldt het KMI.

Voor morgen wordt wisselend tot soms zwaarbewolkt weer voorspeld. Op de meeste plaatsen blijft het droog, al kan er hier en daar wel een bui vallen. In de loop van de namiddag vergroot de kans op regen in het zuidoosten van het land. De maxima liggen tussen 17 graden in de Hoge Venen en 21 of 22 graden in het centrum.



Ook overmorgen is het gedeeltelijk tot soms zwaarbewolkt met hier en daar wat regen of een bui. Het is iets te koel voor de tijd van het jaar met maxima van 17 tot 19 graden in de Ardennen en van 20 tot 22 graden in de rest van België.



Zaterdag en zondag zijn er veel wolken en komen er perioden van regen. Zondag kan het zelfs onweren. De maximumtemperaturen stijgen weer licht naar 22 (zaterdag) en 25 graden (zondag). Maandag volgt er tijdelijk droger weer met maxima rond 22 graden. Dinsdag lijkt het opnieuw te gaan regenen, maar woensdag wordt het mogelijk droger.