Romeinen moeten op waterrantsoen wegens aanhoudende droogte

24/07/17 - 02u15 Bron: Belga

Een bedding van een in het Bracciano meer uitmondende rivier is al drooggevallen. © epa.

De inwoners van Rome worden in de loop van volgende week mogelijk op waterrantsoen gezet. Dat meldt de Italiaanse krant La Repubblica. Vanwege de aanhoudende droogte werd de afgelopen week extra water gepompt uit het Bracciano-meer, maar daar wordt vrijdag mee gestopt omdat het waterpeil er te laag staat. Volgens het Romeinse waterbedrijf Acea is een waterrantsoen voor de stad dan onvermijdelijk.

Ruim drie miljoen inwoners worden getroffen door het watertekort. In de meeste delen van de stad blijft de overlast beperkt tot een lagere waterdruk, maar op andere plaatsen dreigt een volledige afsluiting van de toevoer.



Het Romeinse waterbedrijf Acea besliste eerder al om de drinkfonteintjes in de stad af te sluiten om de watervoorraad te sparen, maar nu de lokale autoriteiten beslisten om de toevoer uit het Bracciano-meer stop te zetten, "is een waterrantsoenering onvermijdelijk". Het waterbedrijf zou denken aan een rotatiesysteem, waarbij de stad in twee delen wordt opgedeeld en de helft van de inwoners afwisselend van watertoevoer wordt afgesloten.



Uitzonderlijke droogte en hittegolf

Volgens het hoofd van de lokale overheid, Nicola Zingaretti, hoeft het zo'n vaart niet te lopen. Volgens de man kwam maar acht procent van het water in de stad uit het Bracciano-meer, en heeft Acea "nog tijd om een oplossing te vinden".



Rome kampt al even met een watertekort door de uitzonderlijke droogte in combinatie met een hittegolf. Ziekenhuizen en brandweerdiensten worden wel nog van voldoende water voorzien.