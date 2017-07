Bosbranden in Portugal flakkeren opnieuw op

Bewerkt door: ib

24/07/17 - 01u30 Bron: Belga

Een blusvliegtuig boven de brandende bossen in Portugal. © afp.

In verschillende Portugese dorpen zijn vandaag opnieuw bosbranden opgeflakkerd. Het vuur leek al enkele dagen onder controle, maar werd door een sterke wind weer aangewakkerd. Ruim 2.300 brandweermannen proberen de brandhaarden te blussen.

De grootste brandhaard bevindt zich in de gemeente Serta, in de buurt van de stad Castelo Branco in het oosten van Portugal. De lokale bevolking assisteert de brandweer met tuinslangen en emmers in een poging de huizen in het stadje te vrijwaren, maar de felle wind bemoeilijkt de bluswerken.



Ook in de buurt van Coimbra en in twee dorpen in de regio rond Portalegre is het vuur weer aangewakkerd.



De Portugese civiele bescherming roept de bevolking op om kalm te blijven.



Eucalyptusbomen

In juni kostte een grote bosbrand in Pedrogao Grande, in het centrum van Portugal, het leven aan 64 mensen. Meer dan tweehonderd anderen raakten gewond, dertien van hen liggen nog steeds in het ziekenhuis.



De Portugese overheid besliste na de ramp om het aantal eucalyptusbomen op haar grondgebied drastisch te verminderen. Die boomsoort is erg ontvlambaar.