Aardbeving met kracht van 6,7 schudt iedereen wakker nabij Turkse Bodrum

Door: redactie

21/07/17 - 02u03

Een aardbeving met een kracht van 6.7 heeft gisterennacht overstromingen veroorzaakt in de Turkse stad Bodrum. Door de kleine vloedgolf als gevolg van de beving liepen gebouwen en straten onder water. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen

Vanochtend schuddend wakker geworden. Hopelijk de enige en laatste #aardbevingBodrum ¿¿ — Tülay Dalmis (@TulayDalmis) Fri Aug 15 00:00:00 MEST 2014

De aardbeving vond plaats rond 00.30 uur Belgische tijd. Het epicentrum was in de buurt van de populaire Turkse badplaats Bodrum en het Griekse eiland Kos.



Het Europese aardbevingscentrum EMSC meldt dat de aardbeving een kleine tsunami heeft veroorzaakt. Gebouwen en straten liepen onder water en op veel plekken viel de stroom uit. Na de beving gingen veel mensen de straat op. Ook zijn er meldingen van schade aan gebouwen. Het EMSC waarschuwt mensen via sociale media om lager gelegen gebieden voorlopig te mijden.



Bodrum is een toeristische trekpleister en een geliefde bestemming onder de Belgen.