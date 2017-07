Zeventien doden in Vietnam door tropische storm Talas

Door: redactie

De tropische storm Talas heeft minstens zeventien levens geëist in Vietnam. Zes personen raakten vermist. Dat melden de autoriteiten vandaag, nadat de storm een spoor van vernieling had achtergelaten in de centrale provincies.

De ergst getroffen provincie was Nghe An, 320 kilometer ten zuidwesten van Hanoi. Daar vielen acht doden, zegt het het Nationale Search-and-rescue-comité van Vietnam. Drie lichamen werden geborgen in een kolenschip dat maandagochtend zonk aan de kustplaats Cua Lo in Ghe An. Hulpverleners zijn nog op zoek naar drie bemanningsleden, zeven anderen zijn gered, zegt het comité.



De storm blies bijna 6.600 daken van huizen in de getroffen provincies, 152 werden compleet vernietigd. Ook zonken 72 boten en bijna 50.000 hectare rijstvelden en groenten werden beschadigd.



Talas veroorzaakte maandag rukwinden tot 100 kilometer per uur in de centrale provincies van Vietnam maandag, zegt het Nationaal Centrum voor Hydro-Meteorologische Voorspellingen. Hevige regen trof de centrale en noordelijke provincies, met bijna 460 millimeter regen die de voorbije 3 dagen in sommige gebieden viel, zegt het centrum.



In de noordelijke provincies wordt opnieuw 80 millimeter regen verwacht tegen zaterdag. De autoriteiten waarschuwden voor meer overstromingen en modderstromen.