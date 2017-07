Het wordt warm, maar met wolken en buien

KVDS

De week begint zwaarbewolkt: in het noorden van het land valt lichte regen en die verplaatst zich geleidelijk naar het zuiden. In het noordwesten en het noorden verschijnen in de namiddag opklaringen. Het kwik stijgt van 22 tot hier en daar zelfs 25 graden, in de Ardennen schommelt het tussen 19 en 21 graden.

Dat meldt het KMI. Vannacht krijgen we overal brede opklaringen en blijft het droog. Morgen is het eerst vaak zonnig, later verschijnen er meer wolkenvelden, en tegen de avond is er kans op een warmteonweer. Het wordt warm, met maxima van 25 tot 29 graden.



Op woensdag krijgen we eerst brede opklaringen, maar vooral na de middag en 's avonds meer wolken met buien en onweer. Ook woensdagnacht blijft het onweerachtig. Plaatselijk kunnen de buien hevig zijn. Het wordt zwoel met maxima van 26 tot 30 graden. Lees ook Wisselvallige week voor de boeg: tot 30 graden maar ook regen en onweer op komst

