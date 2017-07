Honderd bosbranden teisteren Algerije

Door: redactie

15/07/17

Médéa en Tizi-Ouzou zijn het zwaarst getroffen door de branden. Médéa ligt in een heuvelachtig gebied en heeft veel wijn- en boomgaarden. Tizi-Ouzou ligt in een vallei en is omgeven door grote bergen © Google Maps.

In Algerije hebben zo'n honderd bosbranden de voorbije 48 uur meer dan 1.000 hectare vegetatie in de as gelegd. Er vielen nog geen slachtoffers. Dat meldt de Algerijnse civiele bescherming.