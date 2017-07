Twee huizen en een boot verdwijnen in gigantisch zinkgat in Florida

lva

Een sinkhole in de Amerikaanse staat Florida heeft twee huizen volledig opgeslokt. Omringende huizen lopen gevaar, aldus de autoriteiten.

Negen huizen in de plaats Land O'Lakes, in de buurt van de stad Tampa, zijn geëvacueerd. Zo'n 100 huizen in de buurt zitten zonder stroom vanwege het enorme gat in de grond.



Volgens de lokale sheriff is het onmogelijk te voorspellen hoeveel huizen er uiteindelijk zullen verdwijnen. "Het is moeder natuur, dus we kunnen dat niet voorspellen. We weten niet in welke richting het sinkhole zich uitbreidt."



Gisterenochtend lokale tijd kreeg de sheriff een telefoontje, omdat een gat ter grootte van een zwembad een boot had opgeslokt. Het gat ontwikkelde zich al snel tot een enorm sinkhole van zo'n 15 meter diep.