Felle windstoten: raam van frituur in Koksijde verbrijzeld door weggewaaide gocart

12/07/17 - 17u57 Bron: Belga

Gocarts in Koksijde (Illustratiebeeld). © Google Street View.

Aan de kust hebben felle windstoten deze ochtend enige schade veroorzaakt. De politie van de zone Westkust meldt dat een weggewaaide gocart in Koksijde tegen het raam van een frituur belandde. Er vielen geen gewonden.

De brandweer kreeg aan de westkust een tiental oproepen voor stormschade, maar meestal ging het over afgewaaide takken. Op de Zeedijk in Koksijde werd dus ook een raam van een frituur verbrijzeld door een weggewaaide gocart. De frituur was gesloten en er vielen geen gewonden.



Toilet op auto

In de Dynastielaan in De Panne kwam een mobiel werftoilet door de wind op een geparkeerde auto terecht. Daarbij sneuvelde een van de zijspiegels van de wagen. In Nieuwpoort kon de brandweer voorkomen dat een venster van een appartementsgebouw naar beneden viel.



Ook aan de oostkust zorgden rukwinden voor meldingen van stormschade. Het ging onder andere om weggewaaide takken en reclameborden die tegen de grond waren beland.