Enorme rookontwikkeling rond Vesuvius

Door: Barbara de Jong

12/07/17 - 10u17 Bron: AD.nl

© epa.

Bosbranden Het bosrijke gebied rondom de Italiaanse vulkaan Vesuvius staat in lichterlaaie. De rookontwikkeling is zo gigantisch dat in eerste instantie werd gedacht aan een uitbarsting. De brandweer probeert de bosbranden in het Nationaal Park Vesuvius met man en macht te bestrijden.