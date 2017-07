Bewerkt door: HA

6/07/17

De Filipijnen zijn opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 6,5 op de schaal van Richter. Dat meldt U.S. Geological Survey. De beving vond plaats ten zuidwesten van de stad Tacloban op een diepte van 41 kilometer. Het is nog niet duidelijk of er schade is of slachtoffers zijn gevallen.