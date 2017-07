Donderdag even gedaan met zomeren: kans op stevig onweer, met hagel en forse windstoten

Door: redactie

5/07/17 - 20u02 Bron: Noodweer Benelux

© thinkstock.

Vandaag (woensdag) konden we profiteren van vrij veel zonneschijn en zomerse maxima tot 27°C. Morgen krijgen we een gelijkaardig weerbeeld met in de loop van de voormiddag de eerste wolkenvelden. "Vooral in de namiddag wordt de luchtsoort sterk onstabiel en is er kans op stevig onweer vanuit het westen. De kans op hagel en forse windstoten is significant", aldus weerdienst Noodweer Benelux.

Lokaal tropisch warm Aan de voorzijde van de onweerachtige buienlijn kan het sterk opwarmen. In de voormiddag schommelen de temperaturen rond 27°C. Vanuit Frankrijk neemt de bewolking langzaam toe bij een zwak tot matige bries uit oostelijke sectoren. Op de middag neemt de kans op enkele lokale buien toe. Volgens het Amerikaans weermodel voornamelijk over de Ardennen. Morgen zomerse temperaturen © wetteronline.de.

In de namiddag blijven de temperaturen schommelen rond de zomerse grens van 25 graden. Verspreid in het land komen enkele forse onweersbuien tot ontwikkeling die door hun lage treksnelheid ook wateroverlast kunnen veroorzaken. Bij de meer georganiseerde buien kunnen windstoten en hagel voorkomen. Weermodellen berekenen hagel tot lokaal 3 cm. © Noodweer Benelux.