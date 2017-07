Wat deed deze man toen Vesuvius honderden slachtoffers maakte? Het internet gonst van suggesties

Bewerkt door Eric Belsack

Op onze tijdrekening stonden amper 79 streepjes toen de vulkaan Vesuvius uitbarstte. De gevolgen voor de nabijgelegen stad Pompei waren verwoestend. Maar voor het slachtoffer op deze foto mag misschien gewag gemaakt worden van een 'happy ending'. Nadat het beeld op het internet belandde, gonsde het van de speculaties dat deze man een 'ritje met de handkar' maakte op het moment van de meest vernietigende vulkaanuitbarstingen sinds mensenheugenis.

Tot op de dag van vandaag werden de stoffelijke overschotten van zowat 1.500 mensen op de site ontdekt. Men gaat er evenwel van uit dat de dodentol vele malen hoger ligt. In de loop der jaren kregen we steeds meer beelden te zien van verkoolde inwoners van de stad, ten zuidoosten van Napels. Die slachtoffers werden grotendeels gevrijwaard door de conservatietechnieken die voor het eerst in 1864 werden toegepast door Giuseppe Fiorelli. Op veel van deze versteende getuigenissen is te zien hoe vele slachtoffers hun laatste momenten doorbrachten. Eén nieuw beeld gaat intussen echter viraal. Het werd voor het eerst gedeeld op de Instagramaccount van het Pompeii Archaeological Park. En toen brak de 'hel' voor een tweede maal los. Op de foto is te zien hoe een man gezapig achterover leunt, zijn kruis met een hand betastend. Omdat het internet niet om een grap verlegen zit, ging het als een lopend vuurtje dat de man 'de hand aan zichzelf sloeg' terwijl de vulkaan toesloeg.

600 graden

Deze stelling is niet uit te sluiten. Hoewel. Het zou gewoonweg kunnen dat de man zich toevallig in deze positie bevond toen het noodlot toesloeg. De meeste wetenschappers gaan er van uit dat de slachtoffers van de uitbarsting werden gedood door de extreme hitte. Tot 600 graden Celsius, waarop de dood meteen intreedt. Dit houdt in dat ze ter plekke stierven, in welke houding ze zich op dat moment ook bevonden.



Vulcanoloog Pier Paolo Petrone bestudeerde de 'omstreden' foto. "Het slachtoffer is een volwassen man die omkwam door een plotse pyroclastische golf. Deze is samengesteld door hete gassen en aswolken. Zijn armen en benen zijn gekromd door de immense hitte".



"Het merendeel van de slachtoffers in Pomei vertoont 'vreemde' posities van de ledematen. Dit is te wijten aan de invloed van de hitte nadat de dood was ingetreden", aldus nog Petrone.