Het blijft de hele week zomers weer

Door: redactie

4/07/17 - 06u51 Bron: Belga

© thinkstock.

Vandaag krijgen we rustig en zacht weer met afwisselend opklaringen en bewolkte perioden. Daarbij is er meer zon aan de kust en langs de Franse grens en meer wolken in het noorden van het land. Mogelijk valt daar ook een buitje. Maxima van 19 of 20 graden in de Ardennen, rond 21 graden aan zee en van 22 tot 25 graden elders in het land. De wind waait meestal zwak uit zuidwest of uit veranderlijke richtingen.