Zon komt er in de namiddag weer door

kv

2/07/17 - 06u38 Bron: Belga

© photo news.

Vandaag is er eerst nog veel bewolking met af en toe lichte regen of motregen. In de loop van de namiddag en avond wordt het vanaf de kust droog en breekt de zon door. De maximumtemperaturen schommelen tussen 14 en 20 graden. Dat meldt het KMI.

Het begin van de week wordt droger en warmer dan het weekend. Vanavond en vannacht wordt het op de meeste plaatsen droog met plaatselijk brede opklaringen en naar de ochtend toe vorming van nevel of een plaatselijke mistbank. In de Ardennen blijft het echter lange tijd zwaarbewolkt met eerst nog af en toe lichte regen of motregen. Op het einde van de nacht kunnen lage wolken of mist er plaatselijk het zicht beperken. Minima tussen 7 en 12 graden bij een zwakke tot matige wind.



Morgen is het wisselend bewolkt en overwegend droog bij maxima rond 23 graden in het centrum van het land.



Dinsdag verwachten we meer wolken en is er kans op een paar lokale buitjes. De maxima schommelen rond 22 graden.



Woensdag wordt het opnieuw overwegend droog met zon en wolken. Het kwik klimt naar 25 graden.



Donderdag begint mooi maar in de loop van de dag groeit de kans op onweer. Het wordt warm met maxima rond 28 graden in het centrum.



Vrijdag komen we terecht in minder warme zeelucht waarbij er vooral over de oostelijke landshelft (onweers)buien kunnen vallen. Elders is het wisselend bewolkt en meestal droog. De maxima liggen rond 23 graden.



Zaterdag krijgen we mogelijk veel wolken met hier en daar een bui en maxima rond 22 graden.