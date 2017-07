Terug droger weer in aantocht

MV

Zaterdagnamiddag is het nog zwaarbewolkt met vooral in het zuidoosten van het land nog regen of buien. Vanaf het westen wordt het geleidelijk droger en neemt de kans op opklaringen toe. Aan de kust wordt het overwegend zonnig. De maxima liggen tussen 13 en 15 graden in de Ardennen, bedragen 18 graden aan de kust en 19 of lokaal 20 graden in het centrum van het land. Dat meldt het KMI.

Zaterdagavond kan in de Ardennen nog een lokaal buitje vallen, elders verwachten we een droge nacht met wisselende bewolking. De minima dalen tot 10 à 13 graden in de Ardennen en tot 12 à 15 graden elders in het land.



Zondag trekt een zwakke storing van west naar oost over het land. In de loop van de voormiddag neemt de bewolking toe en kan er wat lichte regen of een bui vallen. Na de middag krijgen we vanaf het westen meer opklaringen. De temperaturen stijgen tot 15 à 17 graden in Hoog-België en tot 19 of lokaal 21 graden in andere delen van het land. 's Nachts wordt het in heel het land wisselend bewolkt, maar droog. Op het einde van de nacht kunnen lage wolken of mist gevormd worden in de Ardennen. We verwachten minima tussen 8 en 14 graden.



Maandag is het wisselend bewolkt en droog en wordt het zowat 23 graden in het centrum van het land. Dinsdag hangen er regelmatig wolkenvelden en kan er een lokale bui vallen, bij zowat 22 graden.



Opklaringen

Woensdag is het mooi zomerweer met regelmatig zon en maxima tot 25 graden. Het blijft droog. Donderdag begint mooi met brede opklaringen, maar in de loop van de dag verhoogt de kans op onweer. Het wordt warm met maxima rond 28 graden in het centrum. Vrijdag komen we opnieuw terecht in koelere zeelucht waarbij er vooral over de oostelijk landshelft (onweers)buien kunnen vallen. Elders is het wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Het is koeler met zowat 23 à 24 graden. Zaterdag hangen er vaak wolkenvelden en kan er hier en daar een bui vallen bij zowat 22 graden.