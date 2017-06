West-Vlaanderen vreest drinkwatertekort tijdens toeristisch seizoen: sproeiverbod blijft van kracht

Door: FT

Wie in West-Vlaanderen woont, mag zeker tot halfweg juli geen zwembad vullen of auto's wassen met leidingwater. Dat heeft gouverneur Carl Decaluwé vandaag beslist. Meer zelfs: de drinkwaterproductie komt stilaan in het gedrang. "En dus gaan we strenger optreden", zegt West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé. Het sproeiverbod wordt morgen in de rest van Vlaanderen opgeschort.

Het heeft deze week nauwelijks geregend en al zeker niet voldoende om het watertekort op te lossen Gouverneur Carl Decaluwé De rest van Vlaanderen mag morgen opnieuw z'n oude leventje opnemen, want minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V) meldde gisteren nog dat het sproeiverbod wordt opgeheven. "Maar dus niet in onze provincie", voegt West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé daaraan toe. "Het heeft deze week nauwelijks geregend en al zeker niet voldoende om het watertekort op te lossen." Meerdere gemeenten kenden zelfs geen regenval. Het peil van de waterlopen daalt verder.



In West-Vlaanderen hopen ze dus dat het de komende dagen niet broeierig heet wordt, want nog zeker tot en met 14 juli mogen de inwoners er geen zwembad vullen, auto's wassen of planten en gras besproeien met kraantjeswater. Ook de landbouwers moeten zich nog houden aan het verbod om grondwater op te pompen.



"Komend weekend is er wel een verhoogde kans op neerslag in West-Vlaanderen, maar dat is onvoldoende", klinkt het. "Volgende week sturen de weersvoorspellingen zelfs aan op droogte en hoge temperaturen, tot 30 graden. Het is noodzakelijk om de beperkende maatregelen aan te houden."

Burgerzin Wie kwistig met zijn drinkwater omgaat, riskeert een controle van zijn regenput met een staalname om te achterhalen of het wel degelijk regenwater is Zelfs de drinkwaterproductie komt in het gedrang. Als de situatie aanhoudt, is het niet zeker of de provincie de zomer kan overbruggen, zeker nu het toeristisch seizoen aanbreekt waarbij het drinkwaterverbruik verdubbelt. "Daarom dus blijft het verbod op het gebruik van drinkwater voor recreatieve doeleinden van kracht", vervolgt Decaluwé.



De gouverneur laat nog weten dat hij naar alle politiezones een mail heeft gestuurd waarin hij agenten aanraadt strenger op te treden wanneer het verbod aan de laars wordt gelapt. "Ik heb alle korpschefs gevraagd om gerichter en strenger te controleren. Ik stel vast dat mensen hun regenput vullen met leidingwater en toch hun gazon besproeien. Dat kan niet de bedoeling zijn", zegt Decaluwé. "Ik reken op een gezonde burgerzin."



Wie kwistig met zijn drinkwater omgaat, riskeert een controle van zijn regenput met een staalname om te achterhalen of het wel degelijk regenwater is, geeft Decaluwé als voorbeeld. Als die versterkte handhaving niet effectief blijkt, zijn bijkomende beperkende maatregelen aan de orde, zoals een verbod om water te tappen uit de Leie en het kanaal Roeselare-Leie.