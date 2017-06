VIDEO: Op deze ingenieuze manier houdt uitvinding van wetenschappers de huid koel

sam

27/06/17 Bron: reuters

video Wie met dit warme weer koel wil blijven, draagt best aangepaste kledij. Katoen weerkaatst zonnestralen, maar heeft wel als nadeel dat lichaamswarmte moeilijk wegkan.

De kunststof poylethyleen is beter voor dat laatste, maar ze is dan weer slecht in het tegenhouden van zonlicht. Kledij van nanopoylethyleen daarentegen combineert de voordelen van beide stoffen. Deze nieuwe animatie legt uit hoe dat werkt.