Eerste hittegolf in juni sinds 11 jaar

Door: redactie

23/06/17 - 04u45 Bron: Het Laatste Nieuws

© thinkstock.

Gisteren was de voorlopig warmste dag van het jaar. In Ukkel steeg het kwik tot 32,4 graden, in Kleine-Brogel zelfs tot 35,3 graden bereikt. Daarmee heeft België officieel een hittegolf doorstaan. Daarvoor moet het vijf dagen op rij minstens 25 graden zijn, waarvan zeker drie met 30 graden of meer. De laatste hittegolf dateert van eind augustus vorig jaar, maar het was al van 2006 geleden dat er zich nog eentje voordeed in juni. 1976 kreunde onder de langstdurende hittegolf: toen hield de loden warmte liefst 17 dagen aan.



Toch zorgde de hittegolf deze week al voor een felbesproken maatregel vanuit de regering: het 'sproeiverbod' van Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V). Of dat verbod al op de eerste dag voor een kentering gezorgd heeft, zal pas vandaag blijken.



