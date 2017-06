Californië waarschuwt voor aardbeving van 92 jaar geleden

AJ

23/06/17 - 00u04 Bron: BBC

Een testbeeld van een aardbevingswaarschuwing van de USGS. © ap.

De Amerikaanse seismologische dienst USGS heeft een waarschuwing voor een zware aardbeving voor de kust van Californië uitgestuurd. Die aardbeving vond 92 jaar geleden plaats, maar door een computerfout werd het alarm nu verstuurd.

Updates

Op 29 juni 1925 legde een aardbeving met een magnitude van 6,8 de stad Santa Barbara in puin. Er vielen dertien doden. Het USGS was bezig met de data over de beving te herbekijken en te updaten, waardoor het computersysteem verkeerdelijk dacht dat het om een nieuwe aardbeving ging.