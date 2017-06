't Is gebeurd! Het regent in Vlaanderen

Door: Jelle Houwen, HR

22/06/17 - 16u07 Bron: Eigen berichtgeving

Ook in Kemmel (Heuvelland) vielen enkele regendruppels. © Henk Deleu.

video 't Is gebeurd! Na meer dan twee weken aanhoudende droogte en hitte is het deze middag eindelijk beginnen regenen in West-Vlaanderen. Ook in Oost-Vlaanderen en Antwerpen heeft het al wat geregend.