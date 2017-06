Burgemeester Londen: "Neem water mee, zodat je verdomme niet flauwvalt"

Door: LB

21/06/17 - 18u16

© Kos.

Ook Groot-Brittannië kreunt onder de hitte. Vandaag gaf de Londense burgemeester Sadiq Khan een noodwaarschuwing voor de luchtkwaliteit in de stad. In de metro- en busstations hangen posters waarop de burgemeester iedereen aanraadt water mee te nemen "zodat je verdomme niet flauwvalt". De tekst staat bol van de typisch Britse humor.

"Het is zomer in Londen, en dat betekent dat de metro ruikt alsof iemand zestien jaar lang een hesp achter een radiator heeft achtergelaten", zegt de deelnemer.



We weten dat het warm is, iedereen weet dat het warm is, dus neem wat water mee zodat je verdomme niet flauwvalt. Gebruik ook deodorant, want jij ruikt jezelf misschien niet maar wij wel en je ruikt vreselijk".