Ozondrempel op 24 plaatsen in het land overschreden

20/06/17 - 21u17 Bron: Belga

Door het aanhoudende warme en droge weer is dinsdag op 24 meetplaatsen in België de Europese informatiedrempel van 180 microgram ozon per kubieke meter lucht overschreden. Dat blijkt uit gegevens van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel). De hoogste waarde, van 229 ug/m3, werd vandaag gemeten in Offagne bij Paliseul in de provincie Luxemburg.