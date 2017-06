Vandaag opnieuw hoge ozonconcentraties verwacht

Bewerkt door: ADN

Hitte Vandaag worden hoge ozonconcentraties verwacht. Er is een grote kans op overschrijdingen van de Europese informatiedrempel (180 microgram per kubieke meter lucht) in gans het land. Dat meldt Ircel, de intergewestelijke cel voor het leefmilieu.

Gisteren werd op twee meetplaatsen in Vlaanderen de informatiedrempel overschreden: tussen 16 en 20 uur in het Antwerpse Schoten (188) en tussen 19 en 20 uur in het Oost-Vlaamse Idegem (186). De hoogste uurgemiddelde ozonconcentratie in Wallonië bedroeg 175 microgram per kubieke meter in Habay-La-Neuve en in Brussel 156 µg/m³ in Sint-Agatha-Berchem.



Morgen verwacht Ircel opnieuw hoge ozonconcentraties en zeer grote kans op overschrijdingen van de informatiedrempel in gans het land. Voor donderdag worden lagere ozonconcentraties verwacht, maar momenteel is nog onduidelijkheid of de informatiedrempel zal overschreden worden.



Personen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling, zoals kinderen, ouderen en mensen met ademhalingsproblemen, krijgen de raad om bij hoge ozonconcentraties tussen 12.00 en 22.00 uur geen zware lichamelijke inspanningen in de buitenlucht te leveren.