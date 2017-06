Zo lang kan je in de auto blijven zitten op een hete dag

Door: redactie

Het kwik steeg vandaag tot 32 graden, donderdag mogen we ons aan 35 graden verwachten. Hoewel het Blauwe Kruis waarschuwt om nu geen huisdieren in een oververhitte auto achter te laten, sterven nog altijd honden op deze manier. Radio 1 heeft daarom getest hoe snel het ondragelijk heet wordt in een auto.