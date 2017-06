Duik in watertank redt twaalf mensen bij bosbrand in Portugal

EB

Twaalf mensen hebben de bosbranden in Portugal overleefd door in een watertank te springen naast hun huis. Hun dorpje was volledig ingesloten door de snel uitbreidende bosbranden en bewoners zaten als ratten in de val. Daarop besloten ze in de watertank te gaan zitten.