"Als het volgende week regent, is groentenoogst nog niet mislukt"

19/06/17 - 14u40 Bron: Belga

Het debiet van de Dode IJzer, een oude tak van de IJzer, in Poperinge is drastisch gedaald. Landbouwers in West-Vlaanderen mogen geen water uit de rivieren meer oppompen. © belga.

Droogte De landbouwers beginnen de droogte te voelen, maar het is algemeen gezien nog te vroeg om te spreken van mislukte oogsten. In de Westhoek zijn de problemen het grootst. Daar mogen de boeren geen water meer oppompen.