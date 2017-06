"Zorgwekkend": KMI verwacht deze week hittegolf

Door: redactie

19/06/17 - 14u19 Bron: Belga

© photo news.

Het KMI verwacht deze week een hittegolf. Daarvan is sprake als het vijf opeenvolgende dagen minstens 25 graden is, waarvan drie boven de 30 graden. De droogte, die onder meer bij landbouwers zenuwachtigheid veroorzaakt, houdt nog even aan. Al kan het vanaf donderdag wel onweren.