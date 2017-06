Leerlingen zoeken koelte ... in funerarium

MVDB

19/06/17

In Sevilla steeg het kwik zondag tot een duizelingwekkende 48 graden. © epa.

De hitte die Spanje treft, heeft een schooldirectie nabij Madrid een drastische maatregel doen nemen.

Afgelopen donderdag steeg het kwik in de gemeente Valdemoro tot boven de veertig graden. Zes leerlingen moesten naar het ziekenhuis omdat ze met uitputtingsverschijnselen kampten die aan de verzengende hitte te wijten waren.



De directie besloot om de 47 andere middelbare scholieren over te brengen naar het enige grote gebouw in de buurt dat uitgerust was met airconditioning: een funerarium. De leerlingen moesten niet ver, het funerarium is net over de school gelegen.



Aan ouders werd gevraagd om hun kind daar op te halen. De zes gehospitaliseerde leerlingen mochten na de middag het ziekenhuis verlaten.



Verschillende scholen over heel Spanje hebben inmiddels de schooldagen drastisch ingekort. Een vakbond beschrijft de veelal verouderde klaslokalen als "sauna's".