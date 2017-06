Gareth (36) overleefde zware bosbrand in Portugal: "Ik had dood moeten zijn"

bewerkt door: LS

18/06/17 - 20u33 Bron: bbc.co.uk

© rv/ bbc.

Bij de zware bosbrand in de regio van Leiria, in het centrum van Portugal, zijn nu al 62 doden geteld en 59 mensen gewond geraakt. De Brit Gareth Roberts (36) woont al vier jaar in de regio, maar heeft de brand overleefd.

© epa. Gareth en zijn gezin reden met de auto terug van vakantie in de stad Cadiz. "Het was nog zo'n 50 minuten rijden en dan waren we thuis", vertelt Gareth aan BBC. "We wisten al een paar uur dat er een brand woedde, maar we reden door onweersbuien waardoor we weinig zagen. Wanneer het opklaarde, kon ik pas echt de rookpluimen zien. Ik had geen idee hoe erg het was."



Gareth zag de ernst van de situatie pas echt in toen hij en andere bestuurders door agenten werden omgeleid naar het Portugese stadje Mó Grande. Gareth: "Toen we de berg ernaartoe opreden, zagen we vlammen van de ene kant van de vallei naar de andere springen. Tegelijkertijd was er zoveel wind dat er aan één stuk door takken op onze auto vielen. Desondanks kon en mocht ik niet stoppen want ik voelde de hitte van de brand." © epa.

Onringd

Uiteindelijk bevond het gezin Roberts met verschillende andere wagens zich op een kruispunt in Mo Grande. Maar dan werden ze plots omringd door vuur. "We waren overweldigd door de situatie, de hitte en het tempo waaraan het vuur zich verspreidde. Het was zo donker tussen die vlammen. Ik begon te huilen en was niet de enige. Ik stuurde een sms-bericht naar mijn ouders: Ik ben in een dorp, omringd door vuur, dit betekent het einde voor mij. En dan schreeuwde een man ons toe om bij hem thuis te schuilen."



"Dankzij de koelte was het een goede schuilplaats. Steeds meer mensen klopten aan omdat ze zagen dat hier teken van leven was. De moeder van onze gastheer schonk ons zelfs wijn in. Onder ander omstandigheden zou het zelfs gezellig geweest zijn", zegt Gareth. © epa.