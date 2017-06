Zijn 'vuurtornado's' oorzaak van Portugees inferno?

EB

18/06/17 - 19u16 Bron: deredactie.be

Het dodelijke inferno in Portugal is aangewakkerd door zogenoemde 'vuurtornado's' vanop de bodem. Dat zegt Frank Deboosere aan deredactie.be. Het fenomeen kan zich in principe overal voordoen waar het heet is en er brand ontstaat, zegt de weerman.