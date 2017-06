Vlaamse vrouw en haar dochter ontsnappen nipt aan vlammen in Portugal: "Alles kwijt, maar we leven nog"

Door: redactie

video Bij de zware bosbrand in de regio van Leiria, in het centrum van Portugal, zijn nu al 57 doden geteld en 59 mensen gewond geraakt. Het vuur brak gisteren even voor 15 uur uit. Veel slachtoffers kwamen om toen hun auto ingesloten raakte door de vlammen. Volgens de Portugese politie is de brand mogelijk veroorzaakt door een blikseminslag. Voorlopig zijn er geen meldingen van Belgische slachtoffers, maar er wonen wel veel landgenoten in de buurt, weet VTM NIEUWS.

© epa. © afp. © epa. © reuters. "Wij volgen de situatie op de voet, samen met onze ambassade in Lissabon", luidt het bij Buitenlandse Zaken in Brussel. De touroperators Thomas Cook en TUI zijn niet actief in de getroffen regio. Dat is vanmiddag bij beide vernomen.



Catherine Vervisch en haar dochter Lynnis wonen al vijf jaar in Portugal en verhuren er vakantiehuisjes. Ze zijn net op tijd ontsnapt aan de vlammenzee, maar zijn wel alles kwijt door de zware bosbranden.



Alles kwijt

"Opeens kwam er een tornado onze richting uit en er stond veel wind. Ik zag kleine vonkjes naar beneden vliegen en probeerde die eerst nog uit te stampen", aldus Catherine aan VTM NIEUWS. "Ik had snel door dat ik naar huis moest rennen. Ik heb naar mijn dochter geroepen, maar ze hoorde me niet door het lawaai. 'Vluchten, vluchten'", riep ik constant.



Catherine en Lynnis zijn zo snel mogelijk in de auto gestapt, ze heeft haar andere dochter opgepikt en reed dan zo ver mogelijk weg. "Je zag dat het dorp al helemaal omgeven was door vlammen. Ik heb gezegd: 'Nu moeten we kijken voor ons leven. Maar op zich is dat niets. Je bent eruit, je bent gered. Je hebt nog een toekomst. Alles is weg, ons huis is weg, maar materie blijft materie. We kunnen nog eten en nog slapen." Lees ook Dodental loopt op: minstens 39 doden en 59 gewonden bij zware bosbrand in Portugal

