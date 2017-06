West-Vlaams verbod om nog water op te pompen door aanhoudende droogte breidt uit

KVDS

17/06/17 - 11u16 Bron: Belga

Na het captatieverbod van West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé nemen ook Poperinge en Ieper maatregelen. Ook daar geldt nu een verbod om water op te pompen.

"We merken dat er nu meer opgepompt wordt in het zuiden van de provincie. Poperinge vaardigde al een captatieverbod uit, wij volgen", aldus burgemeester van Ieper Jan Durnez. "Die maatregel is nodig, want als beken en bekkens volledig worden leeggepompt, kunnen we structurele problemen krijgen."



Het verbod geldt voor het hele grondgebied op alle waterlopen, bekkens, buffers en vijvers, en dit voor onbepaalde duur.