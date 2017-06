Zomers weekend met tropische temperaturen

Door: redactie

17/06/17

Na wat lage wolken komt er vandaag stilaan meer zon vanaf het westen. Het startsein voor een tweedaagse van zeer warm en zeer droog zomerweer met temperaturen tot 30 graden. Dinsdag zouden enkele lokale buitjes mogelijk zijn, maar op meer regen moeten we de komende week niet echt rekenen. Dat meldt het KMI.

Vandaag wordt het droog met eerst behoorlijk wat lage wolken, maar stilaan komt er meer zon vanaf het westen. Aan zee is het vaak zonnig. De maxima gaan van 20 tot 26 graden. In de loop van de avond en nacht komen er brede opklaringen bij minima rond 14 graden.



Morgen wordt een meestal zonnige zomerdag met slechts enkele wolken. De maxima liggen tussen 25 graden in de Hoge Venen en 30 graden of iets meer in de Kempen. Door een zeebries klimt het kwik aan de kust niet hoger dan een aangename 24 à 25 graden.



Zelfde weerbeeld op maandag, met temperaturen rond 31 graden in het centrum en tot 33 graden in de Kempen. Aan zee wordt het eerst 27 graden maar koelt het in de namiddag af.



Dinsdag is het vaak zonnig met later overdag wel kans op een paar lokale buitjes. De wat minder warme maxima schommelen rond 27 graden. Ook woensdag blijft het zonnig, maar het wordt tijdelijk wat koeler (maxima rond 22 graden). Donderdag en vrijdag zou het kwik weer richting 25 graden gaan.



Het KMI waarschuwt voor CO-intoxicatie.