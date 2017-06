Extreme droogte houdt aan: "Was uw auto niet"

Door: redactie

video "De vooruitzichten voorspellen dat het niet zal regenen de komende dagen, dus moeten we waakzaam zijn. De situatie is toch wel uitzonderlijk en we moeten het goed opvolgen. Het grondwater is echt wel laag", aldus Schauvliege.

"Het is geen acuut gevaar, maar toch moeten we verstandig zijn. We moeten vragen om niet-noodzakelijk gebruik van het drinkwater uit te stellen. Was uw wagen niet, wacht daar nog eventjes mee."

"Komende 7 dagen droog" De komende zeven dagen is er geen regen in zicht. We gaan wel zweten want de temperaturen schieten de hoogte in. We gaan de tropische toer op vanaf zondag.