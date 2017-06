Aardbeving treft westen van Turkije en Griekse eilanden

Bewerkt door: LB

Het westen van Turkije en de Griekse eilanden Chios en Lesbos zijn deze namiddag opgeschrikt door een aardbeving. De schok had - afhankelijk van de bron - een magnitude van 6,2 of 6,4.

Het epicentrum van de aardbeving lag in de Egeïsche Zee, ten noordwesten van de metropool Izmir. Maar ook in Istanboel, 330 kilometer verderop, en in Athene was de schok nog voelbaar.



Een reporter van het nieuwsagentschap DHA zegt dat mensen in Izmir in paniek de straat op liepen. Voorlopig zijn er nog geen meldingen van schade of slachtoffers.



De haard van de beving lag op een diepte van ongeveer tien kilometer.