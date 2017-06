Schauvliege vraagt KMI of droogte ramp is voor landbouwers

Bewerkt door: LB

9/06/17 - 10u17 Bron: Belga

Milieu- en Landbouwminister Joke Schauvliege. © belga.

Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege onderzoekt of er sprake is van een landbouwramp door de droogte. Ze heeft het KMI gevraagd of de huidige situatie uitzonderlijk is.