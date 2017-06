Mei 2017 was "abnormaal warm"

Bewerkt door: mvdb

1/06/17

De maand mei was abnormaal warm. Na een frisse start werden in Ukkel hoge temperaturen geregistreerd. De gemiddelde temperatuur bedroeg 15,5 graden Celsius (normaal is dat 13,6 graden), de gemiddelde maximumtemperatuur bedroeg 20,5 graden (normaal 18,1°C) en de gemiddelde minimumtemperatuur 10,3 graden (normaal 9,2 graden). Dat blijkt uit het maandoverzicht van het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI).

In Ukkel telde het KMI de voorbije maand 7 zomerse dagen, met name als de maximumtemperatuur boven de 25 granden Celsius uitkomt. Dat is volgens het KMI een evenaring van het record van 2008. Er waren 2 tropische dagen, met een maximumtemperatuur die boven de 30 graden uitkomt. Dat is één dag minder dan het huidige record van 1998. Beide waarden waren "zeer abnormaal hoog".



Weinig neerslag

Er viel weinig neerslag in mei. In Ukkel noteerde het KMI 45,1 mm neerslag (normaal is dat 66,5 mm) op 14 dagen (normaal is dat 16,2 dagen). De maandelijkse neerslaghoeveelheden in België lagen overal ruim onder de normale waarden. En er waren 11 onweersdagen, wat volgens het KMI normaal is.



In Ukkel scheen de zon 205 uur en 31 minuten (normaal 191 uur en 3 minuten), wat volgens het KMI een normale duur is voor deze maand.



Tot slot was de gemiddelde windsnelheid voor Ukkel abnormaal laag.