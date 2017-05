Door: redactie

30/05/17 - 17u13 Bron: Reuters

video Na aanhoudende tropische temperaturen in ons land, was het dit weekend opletten voor zwaar onweer. Op sommige plekken kon dat gepaard gaan met een hagelbui. In Adrian, Missouri, hebben ze enkele dagen geleden ook zo een bui over zich gekregen. Dat was wel een iets stevigere hagelbui dan hier, met hagelstenen die groter waren dan een baseball.