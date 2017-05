Grote hitte is voorbij, mooi zonnig lenteweer blijft aan

Door: redactie

30/05/17 - 06u25 Bron: Belga

Vandaag vallen er vooral in het centrum nog buien, en later in het zuidoosten van het land waar zelfs een onweer nog mogelijk is. Elders is het reeds overwegend droog met opklaringen. 's Namiddags zet die weersverbetering zich door en verdwijnt de kans op buien en onweer overal. Het wordt gevoelig minder warm, met maxima rond 19 graden aan zee en van 20 tot 24 graden in het binnenland. Dat meldt het KMI.

Vanavond en -nacht blijft het droog en gedeeltelijk bewolkt. Hier en daar wordt het nevelig en de temperaturen dalen naar waarden tussen 9 graden in de Hoge Venen en 14 graden elders.



Morgen krijgen we afwisselend wolkenvelden en opklaringen en het blijft overwegend droog, al is in het binnenland een plaatselijk buitje niet helemaal uitgesloten. De maxima liggen nog altijd iets hoger dan de gemiddelden met waarden tussen 19 graden in de Hoge Venen en tot 24 graden in het binnenland.



Donderdag is het droog met mooie zonnige perioden. De maxima schommelen rond 23 of 24 graden in het centrum.



Vrijdag wordt het warmer met maxima tot 27 graden, met eerst zon en later meer wolken en eventueel een lokale bui.



Tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag, of zaterdag overdag, zal een regen- en buienzone over ons land trekken, met eventueel een donderslag.



Zondag en maandag wordt het wisselend bewolkt, met een geleidelijk toenemende kans op neerslag. De temperaturen liggen rond de normale waarde, met maxima rond 20 graden in het centrum.