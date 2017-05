Mugteam kan peuter (3) redden van verdrinkingsdood

sam

Beringen In Beringen is een driejarig kind bijna verdronken aan de Paalse Plas. Dat gebeurde gisterenmiddag, toen een zwemmer de peuter met het gezicht naar beneden zag drijven.

De moeder was haar kind even uit het oog verloren, meldt TV Limburg. De jongen, die geen zwembandjes droeg, kon nog worden gereanimeerd door een mugteam.



Zwemmen in de Paalse Plas is momenteel verboden, maar wegens het warme weer negeren veel mensen dat verbod.



Overtreders uit het water laten halen, is burgemeester Maurice Webers (sp.a) niet van plan. Wel komt er meer controle op reglementair parkeren bij het meer. Gisteren stonden veel wagens zo fel in de weg dat de hulpdiensten amper bij de peuter raakten.