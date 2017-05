Opnieuw twee kleine kindjes gestorven in snikhete auto

avh

Opnieuw zijn twee kinderen overleden nadat ze waren achtergelaten in een snikhete auto, deze keer in de Amerikaanse staat Texas. Een tweejarig meisje en een jongetje van zestien maanden werden dood aangetroffen. "Ze hadden zichzelf opgesloten", beweert de moeder.

Meerdere gevallen Eergisteren stierf in Ierland een baby van zeven maanden nadat haar vader haar per ongeluk had achtergelaten in de auto. Het meisje werd nog in allerijl naar het ziekenhuis gebracht, maar ook zij stierf.



Het meisje zou meer dan vijf uur in de wagen hebben doorgebracht nadat haar vader een parkeerplaats had gevonden vlak bij zijn werk. Hij zou zijn dochtertje naar de crèche brengen maar werd afgeleid door een telefoongesprek. Hierdoor vergat hij de baby.



In 2012 vergat een Belgische militair zijn dochtertje van zes maanden in de auto. De baby zat acht uur vast en werd door niemand opgemerkt door de getinte ruiten. Omdat de temperatuur toen 30 graden bedroeg, maakte de baby geen schijn van kans. De toen 25-jarige vader werd vrijgesproken voor 'onvrijwillige doodslag'.