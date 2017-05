Het kwik blijft maar stijgen

Door: redactie

Na een dag met nog wat wolken, worden de opklaringen vanaf morgen alleen maar breder. De temperatuur stijgt elke dag enkele graden en vanaf zaterdag is 30 graden mogelijk. Dat meldt het KMI.

Woensdag is het eerst wisselend tot lokaal zwaarbewolkt. Vooral in het westen kunnen tijdelijk lage wolken voorkomen. Stilaan komen er meer opklaringen, vooral dan in de loop van de namiddag. Het blijft droog. De maxima schommelen van 18 of 19 graden in de Hoge Venen en aan de kust tot 23 of 24 graden in het centrum.



Donderdag wordt een overwegend zonnige dag met enkele stapelwolken. De al warme maxima liggen tussen 20 en 26 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Aan de kust is er kans op zeebries in de namiddag en 's avonds.



Vanaf vrijdag verwachten we veel zon en wordt het alsmaar warmer. De maxima klimmen van 23 tot 27 graden vrijdag, naar 25 tot 30 graden zaterdag. Zondag kan het kwik in Laag- en Midden-België lokaal tot boven 30 graden klimmen. In de loop van de dag kunnen stapelwolken ontstaan, maar de kans op enkele lokale onweersbuien is voorlopig nog eerder klein.



Ook begin volgende week zou het warme weer aanhouden, maar de kans op onweer wordt dan groter.