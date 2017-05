Eindelijk! Zomers warm, morgen zelfs 27 graden

SPS

Eindelijk! Vandaag wordt het voor de eerste keer dit jaar 'zomers warm', met maxima van 20 graden op de Hoge Venen, rond 23 graden aan zee en tot 25 graden elders. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden tot zuidwesten, zo meldt het KMI.

Vandaag zijn er opklaringen, die breder zijn in het zuidoosten, maar soms ook vrij veel wolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar vooral in het noordwesten is 's namiddags en 's avonds toch wat lichte neerslag niet uitgesloten. Vanavond en komende nacht is het meestal zwaarbewolkt in het westen van het land. Elders wisselen wolken en opklaringen elkaar af en in het zuidoosten van het land zijn er zelfs brede opklaringen. De minima liggen tussen 11 en 16 graden. De wind wordt zwak uit veranderlijke richtingen en later uit het zuidoosten.



Morgen wordt het vaak zonnig met soms hogere wolkenvelden. De warme maxima liggen tussen 22 graden in de Hoge Venen en halen 27 graden in de Kempen. Er waait een meestal matige zuidoostenwind. Woensdagnacht verwachten we geleidelijk regen of onweersbuien vanaf het westen.



Donderdag krijgen we eerst regen met over het oosten eventueel nog enkele onweersbuien. In de loop van de dag wordt het meestal droog over het westen en later in het centrum. In Hoog-België blijft het regenachtig tot de avond. De maxima liggen tussen 14 graden aan zee en 19 graden over het zuidoosten van het land. Vrijdag verwachten we eerst perioden met regen. Later wordt het droger vanaf het westen. De maxima schommelen rond 16 graden in het centrum.



Het KMI waarschuwt nog voor CO-intoxicatie.